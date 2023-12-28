Лавров назвал очковтирательством попытки Запада объявить Киев победителем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.

В интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» он отметил, что чиновники Запада готовы сделать это лишь для того, чтобы «отрапортовать».

«Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза: важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство», — добавил Лавров.

По словам министра, то, чем на сегодняшний день занимаются западные страны, напоминает «худшие примеры очковтирательства».

Ранее обозреватель Эллиот Акерман в статье для журнала Time написал, что США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Киева.