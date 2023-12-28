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Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов

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Доллар превращается в средство смены режимов и вмешательства во внутренние дела стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов
  • РИА Новости

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом... вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

Президент России Владимир Путин рассказал о росте роли рубля в российском экспорте.

По его словам, финансовая система, в основе которой преобладают доллар и евро, дискредитирована.

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