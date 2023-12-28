Лавров: доллар превращается в инструмент смены режимов
- РИА Новости
«Все уже устали от доллара, который становится инструментом... вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.
Президент России Владимир Путин рассказал о росте роли рубля в российском экспорте.
По его словам, финансовая система, в основе которой преобладают доллар и евро, дискредитирована.