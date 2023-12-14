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Путин рассказал о росте роли рубля в экспорте России

Путин: Россия не отказывается от доллара, но ей чинят проблемы в расчётах

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Президент России Владимир Путин рассказал о росте роли рубля в российском экспорте.

«Мы не отказываемся, нам просто проблемы начали чинить с расчётами в иностранных валютах. Тоже, опять стреляют себе в ногу, зачем они сокращают возможности доллара и евро, как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего доллара?» — сказал он.

По словам Путина, в 2021 году при обслуживании экспорта Россия использовала 87% иностранной валюты — доллар и евро, при этом доля рубля была 11—13%, а юаня — 0,4%.

«На сентябрь этого года такая картина, рубль 40%, юань 33%, совокупное использование доллара и евро — 24%... чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчётах, тем лучше», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что финансовая система, в основе которой преобладают доллар и евро, дискредитирована.

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