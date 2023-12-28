FT: в ЕС сомневаются в законности инициативы США конфисковать российские активы
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«Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения», — сообщило издание.
Отмечается, что представители Евросоюза, Великобритания и Франция заявили, что полученные средства не будут легко доступны, а также их не хватит для восстановления Украины.
Кроме того, они отметили, что конфискация российских активов не должна проводиться в ущерб оказанию помощи Киеву в следующем году.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США.