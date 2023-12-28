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Мэр Нью-Йорка обязал автобусные компании уведомлять о приезде мигрантов заранее

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, делать это перевозчикам будет необходимо за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк.

Кроме того, им будет необходимо предоставить информацию о перевозимых лицах, а также останавливать автобусы в определённом месте. 

Ранее в CBS сообщили, что за пять дней на прошлой неделе в США нелегальным путём въехали почти 50 тыс. мигрантов.

Также в конгрессе США обсуждали ужесточение для мигрантов в обмен на помощь для ВСУ.

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