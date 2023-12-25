CBS: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней

За пять дней на прошлой неделе в США нелегальным путём въехали почти 50 тыс. мигрантов.

«Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США», — сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей.

Отмечается, что в указанный промежуток времени показатель дневной миграции превышал 10 тыс. человек при среднем уровне прошлого месяца в 6,4 тыс. человек.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала, что террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой.

Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба.