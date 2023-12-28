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Херш: Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на израильскую территорию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на израильскую территорию, утверждает американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«На этой неделе информированный израильский чиновник мне сказал, что Нетаньху «видел и читал» оценку подразделения 8200», — написал Херш в статье, которую цитирует ТАСС.

Агентство уточняет, что речь идёт о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до нападения обнаружило, что ХАМАС ведёт подготовку к вылазке на территорию Израиля.

Вместе с этим The New York Times отмечала, что нет уверенности в том, что до Нетаньяху дошли сведения разведки.

Израильский источник Херша сообщает, что Нетаньяху «теперь вовлечён в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя «Шин Бет» и «Моссад» — два главных разведывательных ведомства — в сокрытии от него информации».

В октябре телеканал CNN сообщил, что разведывательные структуры США предоставили президенту Джо Байдену как минимум два доклада, в которых говорилось о рисках грядущего обострения палестино-израильского конфликта: одно сообщение датировано 28 сентября, второе — 5 октября. Нападение палестинские силы совершили 7 октября.

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