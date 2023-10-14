CNN: разведка США дважды предупредила Байдена о подозрительной активности ХАМАС

Разведывательные структуры США предоставили президенту Джо Байдену как минимум два доклада, в которых говорилось о рисках грядущего обострения палестино-израильского конфликта: одно сообщение датировано 28 сентября, второе — 5 октября. Нападение палестинские силы совершили 7 октября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В первом докладе, основанном на «многочисленных потоках разведывательной информации», говорилось, что ХАМАС готовится к усилению ракетных обстрелов.

Второе сообщение от ЦРУ в целом предупредило о «растущей возможности насилия» со стороны ХАМАС.

По словам источников, американские разведданные не содержали никаких тактических подробностей, которые бы говорили о «масштабе и жестокости операции, которую ХАМАС провело 7 октября».

Как ранее писала The New York Times, атака ХАМАС на Израиль стала возможна в связи с рядом ошибок, допущенных как представителями израильских спецслужб, так и военнослужащими.