CNN: разведка США дважды предупредила Байдена о подозрительной активности ХАМАС
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В первом докладе, основанном на «многочисленных потоках разведывательной информации», говорилось, что ХАМАС готовится к усилению ракетных обстрелов.
Второе сообщение от ЦРУ в целом предупредило о «растущей возможности насилия» со стороны ХАМАС.
По словам источников, американские разведданные не содержали никаких тактических подробностей, которые бы говорили о «масштабе и жестокости операции, которую ХАМАС провело 7 октября».
Как ранее писала The New York Times, атака ХАМАС на Израиль стала возможна в связи с рядом ошибок, допущенных как представителями израильских спецслужб, так и военнослужащими.