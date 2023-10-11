NYT: атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок спецслужб Израиля

Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна в связи с рядом ошибок, допущенных как представителями израильских спецслужб, так и военнослужащими.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля.

По данным источников, слабыми местами системы безопасности Израиля являются неспособность сотрудников разведки установить контроль на ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, а также серьёзная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

Кроме того, допущение атаки произошло из-за сосредоточения большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в начале вторжения.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.