Узнать больше

NYT: атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок спецслужб Израиля

Короткая ссылка
Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна в связи с рядом ошибок, допущенных как представителями израильских спецслужб, так и военнослужащими.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля.

По данным источников, слабыми местами системы безопасности Израиля являются неспособность сотрудников разведки установить контроль на ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, а также серьёзная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

Кроме того, допущение атаки произошло из-за сосредоточения большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в начале вторжения.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить