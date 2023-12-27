ВС Израиля заявили, что находятся в состоянии готовности на границе с Ливаном

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские ВС находится в состоянии очень высокой готовности на границе с Ливаном и должны быть готовы нанести удар.

«Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав Северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявлял министр обороны Израиля Йоав Галант, «Хезболла» видит, как разворачиваются события в секторе Газа, и осознаёт, что это может быть сделано и в Бейруте.

В интервью RT пресс-секретарь ливанского движения Мохаммад Афиф отмечал, что организация задействовала лишь 5% своих сил в конфликте с Израилем.