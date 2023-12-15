В «Хезболле» заявили, что задействовали 5% своих сил в конфликте с Израилем

Пресс-секретарь ливанского движения «Хезболла» Мохаммад Афиф в интервью RT рассказал, что организация задействовала лишь 5% своих сил в конфликте с Израилем.

Он ответил на вопрос, какова вероятность того, что «Хезболла» вступит в войну в полную силу.

«Мы часть этой войны, и то, что происходит на юге, — это настоящая война. Вы спрашиваете меня, почему мы не используем всю свою силу. Это нормально», — сказал Афиф.

По его словам, «Хезболла» пока «действительно задействовала лишь 5% имеющихся сил».

«Но мы всё равно находимся в состоянии войны, и израильская армия регулярно подвергается нашим ударам. К сожалению, и наши люди погибают. Десятки тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Пока это не крупномасштабная война, но она настоящая», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла постоянно оценивает ситуацию в секторе Газа. Ливанское движение также находится в ежедневном контакте с «руководством палестинского сопротивления в Газе».

В начале декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что возможная эскалация со стороны «Хезболлы» на ливано-израильской границе может привести к уничтожению Ливана.