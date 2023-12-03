Нетаньяху: эскалация со стороны «Хезболлы» приведёт к уничтожению Ливана
Об этом информирует ТАСС.
«Если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими рукамит», — сказал Нетаньяху.
При этом он отметил, что Армия Израиля продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге сектора Газа.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана.
Также сообщалось, что при налёте израильских ВВС на юг Ливана погиб мирный житель.