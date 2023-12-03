Нетаньяху: эскалация со стороны «Хезболлы» приведёт к уничтожению Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что возможная эскалация со стороны «Хезболлы» на ливано-израильской границе может привести к уничтожению Ливана.

Об этом информирует ТАСС.

«Если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими рукамит», — сказал Нетаньяху.

При этом он отметил, что Армия Израиля продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге сектора Газа.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана.

Также сообщалось, что при налёте израильских ВВС на юг Ливана погиб мирный житель.