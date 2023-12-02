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Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны с территории Ливана.
Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана
  • AP
  • © Hussein Malla

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«На севере Израиля было зафиксировано несколько пусков с территории Ливана в сторону Израиля», — говорится в сообщении. 

В ответ на это ЦАХАЛ произвёл артиллерийский обстрел района, откуда были произведены пуски.

Ранее бригады «Аль-Кудс» заявили о ракетном ударе по Иерусалиму.

Также ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

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