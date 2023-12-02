Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны с территории Ливана.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«На севере Израиля было зафиксировано несколько пусков с территории Ливана в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

В ответ на это ЦАХАЛ произвёл артиллерийский обстрел района, откуда были произведены пуски.

Ранее бригады «Аль-Кудс» заявили о ракетном ударе по Иерусалиму.

Также ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.