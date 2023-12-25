Глава МО Израиля: «Хезболла» понимает, что Бейрут может постичь судьба Газы

Ливанское шиитское движение «Хезболла» видит, как разворачиваются события в секторе Газа, и осознаёт, что это может быть сделано и в Бейруте. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Глава израильского военного ведомства уточнил, что Израиль не желает такого сценария, но и оставлять жителей северной части страны в опасном положении он не станет.

«Хезболла» смотрит на то, что происходит в Газе, и прекрасно понимает — то, что мы сделали в Газе, может быть сделано и в Бейруте», — цитирует его ТАСС.

В интервью RT пресс-секретарь ливанского движения Мохаммад Афиф отмечал, что организация задействовала лишь 5% своих сил в конфликте с Израилем.