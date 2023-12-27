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Песков: Евросоюз испытывает серьёзные противоречия по помощи Киеву

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ЕС испытывает серьёзные противоречия по вопросу оказания помощи Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Евросоюз испытывает серьёзные противоречия по помощи Киеву
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьёзные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег», — отметил он. 

Песков подчеркнул, что жители Европы и США понимают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть этих денег разворовывается.

Ранее издание Newsweek писало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск.

Телеканал CNBC сообщал, что у Запада ослабла не только военная мощь из-за Украины, но и интерес к украинским властям.

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