ЕС испытывает серьёзные противоречия по вопросу оказания помощи Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьёзные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег», — отметил он.

Песков подчеркнул, что жители Европы и США понимают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть этих денег разворовывается.

Ранее издание Newsweek писало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск.

Телеканал CNBC сообщал, что у Запада ослабла не только военная мощь из-за Украины, но и интерес к украинским властям.