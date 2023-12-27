Лавров: Россия и Индия согласовали шаги в сотрудничестве по коридору Север — Юг

Россия и Индия обозначили шаги по сотрудничеству в рамках запуска коридора Север — Юг.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам российского министра, страны согласовали целый ряд шагов, которые позволят расширять сотрудничество, в том числе в контексте запуска международного транспортного коридора Север — Юг и создания маршрута Ченнаи — Владивосток, а также сотрудничества по освоению Северного морского пути.

Ранее Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым сообщил, что Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года их доля в экспорте выросла до 40%.