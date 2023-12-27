RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия и Индия согласовали шаги в сотрудничестве по коридору Север — Юг

Короткая ссылка
Россия и Индия обозначили шаги по сотрудничеству в рамках запуска коридора Север — Юг.
Лавров: Россия и Индия согласовали шаги в сотрудничестве по коридору Север — Юг
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам российского министра, страны согласовали целый ряд шагов, которые позволят расширять сотрудничество, в том числе в контексте запуска международного транспортного коридора Север — Юг и создания маршрута Ченнаи — Владивосток, а также сотрудничества по освоению Северного морского пути.

Ранее Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым сообщил, что Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года их доля в экспорте выросла до 40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить