Новак: за два года доля Индии в экспорте энергоресурсов достигла 40%

Россия раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года их доля в экспорте выросла до 40%.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он сообщил, что раньше в Индию практически не было поставок.

«За два года на сегодняшний день общая доля поставок энергоресурсов в Индию составила 40%», — заявил Новак.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам переговоров с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что товарооборот России и Индии по итогам 2023 года превысит $50 млрд.