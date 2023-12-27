Новак: за два года доля Индии в экспорте энергоресурсов достигла 40%
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Он сообщил, что раньше в Индию практически не было поставок.
«За два года на сегодняшний день общая доля поставок энергоресурсов в Индию составила 40%», — заявил Новак.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам переговоров с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что товарооборот России и Индии по итогам 2023 года превысит $50 млрд.