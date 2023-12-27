Захарова: Россия будет в будущем решать вопрос компенсации от Запада
- РИА Новости
Об этом спикер российского внешнеполитического ведомства сказала в ходе брифинга.
«Вопрос о компенсации ущерба, безусловно, будет решаться, но это вопрос будущего», — отметила она.
По словам Захаровой, на сегодняшний день перед Россией стоят практические цели и задачи, которые были сформулированы руководством страны.
Ранее представитель МИД заявила, что Россия добилась коренного перелома, который происходит в её противостоянии Западу и в зоне спецоперации на Украине.