RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Россия будет в будущем решать вопрос компенсации от Запада

Короткая ссылка
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва будет в будущем решать вопрос о компенсации ущерба со стороны Запада.
Захарова: Россия будет в будущем решать вопрос компенсации от Запада
  • РИА Новости

Об этом спикер российского внешнеполитического ведомства сказала в ходе брифинга.

«Вопрос о компенсации ущерба, безусловно, будет решаться, но это вопрос будущего», — отметила она.

По словам Захаровой, на сегодняшний день перед Россией стоят практические цели и задачи, которые были сформулированы руководством страны.

Ранее представитель МИД заявила, что Россия добилась коренного перелома, который происходит в её противостоянии Западу и в зоне спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить