Россия добилась коренного перелома, который происходит в её противостоянии Западу и в зоне спецоперации на Украине, считает представитель российского МИД Мария Захарова.

«Я вот точно скажу о своём ощущении, о своих эмоциях. Это, безусловно, понимание и ощущение того самого коренного перелома, который мы все наблюдаем в нашем противостоянии с Западом», — сказала она на брифинге.

Этот перелом виден и очевиден везде, подчеркнула дипломат.

«На земле, там, где наши бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, правоту наших позиций, и просто своим делом, своими жизнями реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая в этом году принималась», — добавила Захарова.

Представитель МИД также добавила, что это ощущается в поведении и стойкости мирового большинства на международной арене.

Обозреватель издания The Washington Post Франческа Эбель ранее выразила мнение, что российский лидер Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.