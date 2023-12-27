ВКС России уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе
«В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — сказал Кулить.
Кроме того, контр-адмирал отметил, что авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.
По его словам, их самолёты осуществляют полёты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.
Ранее в ЦПВС заявили, что авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии.
Также ВКС России уничтожили мастерскую по сборке БПЛА и склад террористов в Идлибе.