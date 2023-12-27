RT в Telegram
Подпишись

ВКС России уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе

Короткая ссылка
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил в ходе брифинга, что ВКС России уничтожили в сирийском Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.

«В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — сказал Кулить.

Кроме того, контр-адмирал отметил, что авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

По его словам, их самолёты осуществляют полёты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Ранее в ЦПВС заявили, что авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии.

Также ВКС России уничтожили мастерскую по сборке БПЛА и склад террористов в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить