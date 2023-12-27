ВКС России уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил в ходе брифинга, что ВКС России уничтожили в сирийском Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.

«В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — сказал Кулить.

Кроме того, контр-адмирал отметил, что авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

По его словам, их самолёты осуществляют полёты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Ранее в ЦПВС заявили, что авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии.

Также ВКС России уничтожили мастерскую по сборке БПЛА и склад террористов в Идлибе.