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ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии

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Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить.
ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, нарушения были зафиксированы в районе Эт-Танф. Их допустили несколько истребителей F-15, а также два штурмовика A-10 Thunderbolt. Кулить подчеркнул, что авиация коалиции США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — цитирует ТАСС замруководителя ЦПВС.

Ранее Кулить сообщил, что авиация во главе с США 12 раз вторгалась в воздушное пространство Сирии.

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