МО: авиация коалиции во главе с США 12 раз вторгалась в пространство Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ЦПВС заявили, что боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах.