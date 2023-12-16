МО: авиация коалиции во главе с США 12 раз вторгалась в пространство Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 12 раз вторгалась в воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили, что боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах.