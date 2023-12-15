RT в Telegram
Подпишись

ЦПВС: боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре

Короткая ссылка
Боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах.
ЦПВС: боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики незаконных вооружённых формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что силами ВКС России был нанесён групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне Белая.

Ранее Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить