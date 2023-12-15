ЦПВС: боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре
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Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«Боевики незаконных вооружённых формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что силами ВКС России был нанесён групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне Белая.
Ранее Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.