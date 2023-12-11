RT в Telegram
Подпишись

ЦПВС: авиация коалиции США семь раз нарушила воздушное пространство Сирии

Короткая ссылка
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
ЦПВС: авиация коалиции США семь раз нарушила воздушное пространство Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Joe Raedle

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W «коалиции», — сообщил Кулить.

Он также добавил, что за сутки со стороны «коалиции» также зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке с помощью БПЛА на базы США в Ираке и Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить