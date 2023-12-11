ЦПВС: авиация коалиции США семь раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W «коалиции», — сообщил Кулить.

Он также добавил, что за сутки со стороны «коалиции» также зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке с помощью БПЛА на базы США в Ираке и Сирии.