Военный обозреватель Чэнь Си выразил предположение, что Украина потеряет ещё больше территорий, если продолжит конфликт.

Об этом информирует Sohu.

«Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять ещё больше земель», — сказал эксперт.

Ранее обозреватели сербской газеты «Политика» заявили, что Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории.

При этом глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине.