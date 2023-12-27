Аналитик Чэнь: Киев потеряет ещё больше территорий, если не остановит конфликт
Об этом информирует Sohu.
«Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять ещё больше земель», — сказал эксперт.
Ранее обозреватели сербской газеты «Политика» заявили, что Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории.
При этом глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине.