Генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил в интервью британской газете National, что Запад сегодня терпит сплошные провалы и может пасть жертвой XXI века.

«Мы заслуженно падём жертвами XXI века, если не разберёмся со своими проблемами», — сказал военный.

При этом, по его словам, Запад также потерпел «провал» в санкционном давлении на экономику России.

Кроме того, Бэрронс отметил, что Россия идёт к победе на Украине.

«Ход конфликта сейчас однозначно... развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции», — заявил генерал.

Ранее в L’Express отметили, что российская экономика развивается быстрее европейской вопреки санкциям.