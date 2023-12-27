Генерал НАТО Бэрронс: Запад может пасть жертвой XXI века
«Мы заслуженно падём жертвами XXI века, если не разберёмся со своими проблемами», — сказал военный.
При этом, по его словам, Запад также потерпел «провал» в санкционном давлении на экономику России.
Кроме того, Бэрронс отметил, что Россия идёт к победе на Украине.
«Ход конфликта сейчас однозначно... развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции», — заявил генерал.
Ранее в L’Express отметили, что российская экономика развивается быстрее европейской вопреки санкциям.