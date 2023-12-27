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Генерал НАТО Бэрронс: Запад может пасть жертвой XXI века

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Генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил в интервью британской газете National, что Запад сегодня терпит сплошные провалы и может пасть жертвой XXI века.

«Мы заслуженно падём жертвами XXI века, если не разберёмся со своими проблемами», — сказал военный.

При этом, по его словам, Запад также потерпел «провал» в санкционном давлении на экономику России. 

Кроме того, Бэрронс отметил, что Россия идёт к победе на Украине.

«Ход конфликта сейчас однозначно... развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции», — заявил генерал.

Ранее в L’Express отметили, что российская экономика развивается быстрее европейской вопреки санкциям.

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