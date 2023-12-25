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L’Express: российская экономика развивается быстрее европейской вопреки санкциям

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Глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке заявил, что российская экономика развивается быстрее европейской.
L’Express: российская экономика развивается быстрее европейской вопреки санкциям
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он подчеркнул, что экономика России растёт вопреки санкциям, украинскому конфликту и противостоянию с Западом.

«Российская экономика растёт, и растёт даже быстрее, чем экономика еврозоны», — добавил Аке.

По его словам, россияне также поддерживают позицию президента страны Владимира Путина по спецоперации.

Ранее Путин заявил, что российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции.

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