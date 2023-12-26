Путин: Россия уделит внимание расширению расчётов в нацвалютах
- kremlin.ru
Как передаёт ТАСС, он отметил, что Россия продолжит работу с партнёрами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчётах на нацвалюты.
«Это позволит надёжнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — сказал президент.
Ранее Путин заявил, что доля национальных валют во взаимных расчётах между странами Евразийского экономического союза превысила 90%.
3 декабря в российском МИД заявили, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.