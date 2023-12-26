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Путин: Россия уделит внимание расширению расчётов в нацвалютах

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Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить внимание расширению расчётов в национальных валютах, сообщил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия уделит внимание расширению расчётов в нацвалютах
  • kremlin.ru

Как передаёт ТАСС, он отметил, что Россия продолжит работу с партнёрами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчётах на нацвалюты.

«Это позволит надёжнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что доля национальных валют во взаимных расчётах между странами Евразийского экономического союза превысила 90%.

3 декабря в российском МИД заявили, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.

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