Politico: Путин понимает, что время на его стороне
Как пишет газета, Путину присуждается титул «Лучший русский в роли русского».
Санкции для России — это неприятно, но с «небольшой помощью европейских друзей» российская экономика продолжает работать, а, по словам самого президента, её рост по итогам 2023 года превысит 3%, говорится в статье.
«Имея деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии, Австрии и других стран, Путин понимает, что время на его стороне», — пишет издание.
Как ранее отмечал российский президент, российская экономика по итогам первых трёх кварталов 2023 года продемонстрировала стабильный рост, а по итогам года ожидается рост на уровне 3,5%. Он также выразил уверенность в том, что у России много друзей в Европе.
Газета The Hill писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность. CNN также отмечал, что ставка России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём выглядит всё лучше».