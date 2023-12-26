Президент России Владимир Путин, продолжая свою политику, знает, что время на его стороне, несмотря на санкции Запада, считает редакция американского сетевого издания Politico. По мнению журналистов, никто не умеет вести дела с Европой так, как это делает российский лидер.

Как пишет газета, Путину присуждается титул «Лучший русский в роли русского».

Санкции для России — это неприятно, но с «небольшой помощью европейских друзей» российская экономика продолжает работать, а, по словам самого президента, её рост по итогам 2023 года превысит 3%, говорится в статье.

«Имея деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии, Австрии и других стран, Путин понимает, что время на его стороне», — пишет издание.

Как ранее отмечал российский президент, российская экономика по итогам первых трёх кварталов 2023 года продемонстрировала стабильный рост, а по итогам года ожидается рост на уровне 3,5%. Он также выразил уверенность в том, что у России много друзей в Европе.

Газета The Hill писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность. CNN также отмечал, что ставка России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».