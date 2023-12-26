Председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал на роль Вашингтона и Брюсселя в беспорядках в Сербии.

«Как только Вашингтону и Брюсселю не удаётся в других государствах привести к власти своих марионеток, всегда разыгрывается хорошо известный сценарий... звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов... людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота... Сегодня это происходит в Сербии», — заявил он.

Володин напомнил, что на парламентских выборах победу одержала коалиция действующего главы государства Александра Вучича, а прозападных лидеров люди не поддержали.

Он также указал, что представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые были наблюдателями на выборах, не зафиксировали нарушений избирательного процесса.

25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что «майданный» сценарий в Белграде ждёт провал.