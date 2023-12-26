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Захарова: Запад расправляется с теми, кто не опирается на национальные интересы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Запад с лёгкостью расправляется с теми, кто не опирается на свои национальные интересы.

«Запад прекрасно понимает, что с лёгкостью расправляется с теми... за кем нет исторической правды, у кого не находится сил на противодействие», — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что в Сербии есть государственные деятели и политики, которые готовы сопротивляться и ставят интересы своего народа превыше всех «пустых» обещаний, который даёт Запад.

Кроме того, по словам Захаровой, Сербия всегда знала, что Россия никогда её не бросала и не отказывалась от исторической близости с ней.

Также представитель российского МИД заявила, что Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.

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