Захарова: Запад расправляется с теми, кто не опирается на национальные интересы
«Запад прекрасно понимает, что с лёгкостью расправляется с теми... за кем нет исторической правды, у кого не находится сил на противодействие», — сказала дипломат.
При этом она подчеркнула, что в Сербии есть государственные деятели и политики, которые готовы сопротивляться и ставят интересы своего народа превыше всех «пустых» обещаний, который даёт Запад.
Кроме того, по словам Захаровой, Сербия всегда знала, что Россия никогда её не бросала и не отказывалась от исторической близости с ней.
Также представитель российского МИД заявила, что Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.
Ранее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.