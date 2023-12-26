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Журналист Боуз: украинцам не стоит погибать за амбиции Зеленского и Байдена

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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом он написал в соцсети X.

Боуз иронично отметил, что в случае, если украинцы решат не умирать за «лихорадочную» мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС, то военкомы просто скажут: «Хорошо». 

Ранее разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек» заявил, что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Также политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Украине придётся искать наёмников в Африке.

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