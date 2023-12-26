Журналист Боуз: украинцам не стоит погибать за амбиции Зеленского и Байдена
Об этом он написал в соцсети X.
Боуз иронично отметил, что в случае, если украинцы решат не умирать за «лихорадочную» мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС, то военкомы просто скажут: «Хорошо».
Ранее разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек» заявил, что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.
Также политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Украине придётся искать наёмников в Африке.