Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом он написал в соцсети X.

Боуз иронично отметил, что в случае, если украинцы решат не умирать за «лихорадочную» мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС, то военкомы просто скажут: «Хорошо».

Ранее разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек» заявил, что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Также политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Украине придётся искать наёмников в Африке.