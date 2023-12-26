Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

Пятьдесят деятелей культуры Франции выступили в поддержку актёра Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

Об этом пишет Le Figaro.

По данным газеты, среди поддержавших Депардье числятся такие актёры как Пьер Ришар и Венсан Перес, актриса Кароль Буке и певица Карла Бруни.

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в письме.

Кроме того, деятели культуры Франции отметили, что кампания против актёра ведётся «вопреки принципу презумпции невиновности».

Ранее во Франции 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии.

Позже он передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции.