RT в Telegram
Подпишись

Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

Короткая ссылка
Пятьдесят деятелей культуры Франции выступили в поддержку актёра Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

Об этом пишет Le Figaro.

По данным газеты, среди поддержавших Депардье числятся такие актёры как Пьер Ришар и Венсан Перес, актриса Кароль Буке и певица Карла Бруни.

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в письме.

Кроме того, деятели культуры Франции отметили, что кампания против актёра ведётся «вопреки принципу презумпции невиновности».

Ранее во Франции 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии.

Позже он передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить