Parisien: Депардье передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции

Французский актёр Жерар Депардье передал свой орден Почётного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.

Об этом пишет газета Le Parisien.

Как утверждают адвокаты Депардье, актёр пошёл на такой шаг после публичных заявлений Абдюль-Малак.

Ранее Рима Абдюль-Малак заявила, что Жерара Депардье могут лишить ордена Почётного легиона.