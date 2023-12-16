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Parisien: Депардье передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции

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Французский актёр Жерар Депардье передал свой орден Почётного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.
Parisien: Депардье передал свой орден Почётного легиона Минкультуры Франции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Le Parisien.

Как утверждают адвокаты Депардье, актёр пошёл на такой шаг после публичных заявлений Абдюль-Малак.

Ранее Рима Абдюль-Малак заявила, что Жерара Депардье могут лишить ордена Почётного легиона.

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