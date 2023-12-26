Орешкин: через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю
По его словам, на сегодняшний день экспортёром автомобилей номер один в мире стал Китай.
«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал Орешкин.
При этом он добавил, что как бренды они, вероятно, останутся, однако повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай.
Ранее сообщалось, что Китай планирует разрабатывать модели авто, отвечающие потребностям российского рынка.
Также в WSJ заявили, что США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили.