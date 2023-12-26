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Орешкин: через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

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Помощник президента России Максим Орешкин заявил в интервью изданию «Эксперт», что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет.

По его словам, на сегодняшний день экспортёром автомобилей номер один в мире стал Китай.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал Орешкин.

При этом он добавил, что как бренды они, вероятно, останутся, однако повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай.

Ранее сообщалось, что Китай планирует разрабатывать модели авто, отвечающие потребностям российского рынка.

Также в WSJ заявили, что США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили.

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