Посол: КНР готова разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка России

Китай планирует разрабатывать модели авто, отвечающие потребностям российского рынка.

Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Как передаёт ТАСС, по его словам, КНР готова постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям рынка России, обеспечивать первоклассное качество и способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух государств.

20 ноября российский первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растёт.