Посол: КНР готова разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка России
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Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Как передаёт ТАСС, по его словам, КНР готова постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям рынка России, обеспечивать первоклассное качество и способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух государств.
20 ноября российский первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растёт.