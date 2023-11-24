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Посол: КНР готова разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка России

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Китай планирует разрабатывать модели авто, отвечающие потребностям российского рынка.
Посол: КНР готова разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка России
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Как передаёт ТАСС, по его словам, КНР готова постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям рынка России, обеспечивать первоклассное качество и способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух государств.

20 ноября российский первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растёт.

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