Белоусов: товарооборот между Россией и КНР к концу 2023 года превысит $200 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем к концу текущего года превысит $200 млрд. Об этом сообщил российский первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024 году», — приводит ТАСС его слова на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

Белоусов не исключил, что к 2030 году товарооборот между странами достигнет $300 млрд.

Также он заявил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.