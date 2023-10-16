Путин ожидает, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года
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«Я в этом не сомневаюсь: осторожненько скажем — почти наверняка», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что за предыдущий период рост товарооборота двух стран составил 32%, что является очень хорошим показателем.
«Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 млрд», — заявил президент.
В июне Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.