Путин ожидает, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года

Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что есть все основания полагать, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года.

«Я в этом не сомневаюсь: осторожненько скажем — почти наверняка», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за предыдущий период рост товарооборота двух стран составил 32%, что является очень хорошим показателем.

«Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 млрд», — заявил президент.

В июне Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.