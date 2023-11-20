Белоусов: объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.

Соответствующее заявление он сделал на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

«На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что есть все основания полагать, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года.