WSJ: США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили
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Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, целью таких мер является попытка поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешёвыми китайскими экспортируемыми товарами экологически чистой энергии.
«Администрация президента США ещё не определилась с тарифами», — добавили в издании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет взаимодействовать с Китаем с позиции силы.