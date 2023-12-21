WSJ: США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, целью таких мер является попытка поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешёвыми китайскими экспортируемыми товарами экологически чистой энергии.

«Администрация президента США ещё не определилась с тарифами», — добавили в издании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет взаимодействовать с Китаем с позиции силы.