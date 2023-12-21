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WSJ: США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили

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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили.
WSJ: США обсуждают повышение тарифов на китайские электромобили
  • globallookpress.com
  • © Jim West

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, целью таких мер является попытка поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешёвыми китайскими экспортируемыми товарами экологически чистой энергии.

«Администрация президента США ещё не определилась с тарифами», — добавили в издании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет взаимодействовать с Китаем с позиции силы.

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