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Блинкен: США будут взаимодействовать с Китаем с позиции силы

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США будут взаимодействовать с Китаем с позиции силы, а также будут укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года.
Блинкен: США будут взаимодействовать с Китаем с позиции силы

    «Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы», — сказал он.

    Партнёрские отношения США в Индо-Тихоокеанском регионе ещё «никогда не были настолько прочными», уверен он.

    По словам Блинкена, США эффективно взаимодействуют с партнёрами и ищут решения проблемных вопросов. Среди проблем он назвал торгово-экономический курс Китая и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека».

    Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань в конце концов воссоединится с материковым Китаем и это произойдёт мирным путём.

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