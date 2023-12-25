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Посол: глава Сербии рассматривает варианты разрешения протестов в рамках закона

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Президент Сербии Александр Вучич не драматизирует события, которые произошли в Белграде, у него нет растерянности относительно своих будущих действий, заявил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Посол: глава Сербии рассматривает варианты разрешения протестов в рамках закона
  • AFP
  • © Andrej ISAKOVIC

«Что касается протестного движения, то он настроен на то, чтобы противодействовать этому, включая и волну насилия, которая вчера имела место... Оппозиция готовится повторить протесты и сегодня. Собственно, они уже начались», — сказал дипломат.

По его словам, президент рассматривает решения в правовом плане, чтобы волна протестов сошла на нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике. По оценкам представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

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