Посол: глава Сербии рассматривает варианты разрешения протестов в рамках закона
- AFP
- © Andrej ISAKOVIC
«Что касается протестного движения, то он настроен на то, чтобы противодействовать этому, включая и волну насилия, которая вчера имела место... Оппозиция готовится повторить протесты и сегодня. Собственно, они уже начались», — сказал дипломат.
По его словам, президент рассматривает решения в правовом плане, чтобы волна протестов сошла на нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике. По оценкам представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».