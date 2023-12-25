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Посол России: Запад действует в Сербии по известным схемам и лекалам

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Западные страны действуют в Сербии по известным схемам и лекалам, ещё до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, заявил на брифинге посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, встретившийся с президентом Александром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.
Посол России: Запад действует в Сербии по известным схемам и лекалам
  • AFP
  • © OLIVER BUNIC

«Мы прогнозировали и в данных прогнозах не ошибаемся, памятуя другой горький опыт. Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идёт подталкивание к внеочередным выборам», — цитирует российского дипломата ТАСС.

В таких случаях прозападные силы часто проигрывают, отметил он.

«После этого запускается сценарий оспаривания выборов и фактически силовое решение вопроса», — добавил посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике. По оценкам представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

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