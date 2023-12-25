Глава МО Венесуэлы счёл провокацией размещение британского корабля у Гайаны
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В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он подчеркнул, что венесуэльские власти сохраняют бдительность в отношении таких провокаций.
По словам министра, такие действия угрожают миру и стабильности в регионе.
Ранее сообщалось, что Бразилия направила ВС к границе с Венесуэлой и Гайаной на случай эскалации.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения спора по Эссекибо