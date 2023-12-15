Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения спора по Эссекибо
«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что стороны намерены разрешить спор в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.