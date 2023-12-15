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Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения спора по Эссекибо

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Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения территориального спора вокруг Эссекибо. Об этом сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что стороны намерены разрешить спор в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.

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