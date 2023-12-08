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МИД России: спор Венесуэлы и Гайаны должен быть решён мирным путём

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Российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.
МИД России: спор Венесуэлы и Гайаны должен быть решён мирным путём
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По её словам, в Москве внимательно следят за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учётом прошедшего 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума касательно статуса этой территории и предпринимаемых по его результатам шагов.

Также в сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в текущей обстановке приоритетным будет снижение напряжённости и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной.

Кроме того, в министерстве призвали стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую венесуэльскую карту с включённой в неё спорной с Гайаной территорией Эссекибо.

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