МИД России: спор Венесуэлы и Гайаны должен быть решён мирным путём
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По её словам, в Москве внимательно следят за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учётом прошедшего 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума касательно статуса этой территории и предпринимаемых по его результатам шагов.
Также в сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в текущей обстановке приоритетным будет снижение напряжённости и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной.
Кроме того, в министерстве призвали стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую венесуэльскую карту с включённой в неё спорной с Гайаной территорией Эссекибо.