Мадуро показал карту Венесуэлы, включающую спорную территорию Эссекибо
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«Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье», — цитирует президента Венесуэлы РИА Новости.
Мадуро добавил, что карта Венесуэлы с включённым в неё регионом Эссекибо является полной.
Ранее Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.
Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата в стране представляют угрозу для территориальной целостности Гайаны.
В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.