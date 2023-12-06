Мадуро показал карту Венесуэлы, включающую спорную территорию Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую венесуэльскую карту с включённой в неё спорной с Гайаной территорией Эссекибо.

«Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье», — цитирует президента Венесуэлы РИА Новости.

Мадуро добавил, что карта Венесуэлы с включённым в неё регионом Эссекибо является полной.

Ранее Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата в стране представляют угрозу для территориальной целостности Гайаны.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.