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ЦАХАЛ: из подземных туннелей ХАМАС извлекли тела пяти пленных израильтян

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Израильская армия обнаружила тела пяти пленных граждан в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа.

«В рамках централизованных усилий разведки... солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для погребения», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Уточняется, что среди погибших были трое военных. Об обстоятельствах гибели людей не сообщается.

Ранее евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственна за эскалацию конфликта в секторе Газа.

Также некоторые политики стран Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

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