Евродепутат Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фрау Геноцид»
«Боже мой, с такими «защитниками демократии» (как фон дер Ляйен. — RT)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «нет, спасибо, фрау Геноцид», — цитирует Дейли РИА Новости.
Ранее стало известно, что некоторые политики стран Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.
Между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошёл конфликт из-за палестино-израильского конфликта.
Отмечается, что недовольство главой ЕК вызвано тем, что она заявляет о полной поддержке действий Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС.