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Полянский: Израиль воспринял резолюцию ООН по Газе как разрешение на атаки

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Израиль трактовал резолюцию СБ ООН как разрешение на зачистку сектора Газа из формулировки о «создании условий» для прекращения огня, заявил первый российский зампостпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что «создание условий» для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — заявил дипломат.

По его словам, остаётся загадкой, что от этого документа выиграли палестинцы и арабы в целом. При этом, как отметил Полянский, если бы не их настойчивость, документ был бы заветирован.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не заветировала резолюцию СБ ООН по Газе из солидарности с арабскими странами.

Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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